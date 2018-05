Nach dem trockenen Sommer hat es in Kalifornien immer noch keinen Regen gegeben. Bäume und Sträucher sind verdorrt und deshalb leicht entzündlich. In den vergangenen Tagen war es in Kalifornien sehr warm und trocken - das ist ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Hinzu kam ein starker Wind, der zusätzlich dafür sorgte, dass sich die Feuer schnell ausbreiteten. Außerdem hat der Wind oft seine Richtung gewechselt und die Flammen woanders hin geweht. In den nächsten Tagen soll der starke Wind etwas schwächer werden. Trotzdem wird es wohl noch einige Wochen dauern, bis das Feuer ganz gelöscht werden kann.