Windräder in Deutschland haben einen neuen Rekord aufgestellt: Noch nie haben sie so viel Strom erzeugt wie in diesem Jahr. Die Berechnungen einer Stromfirma zeigen: Alle Wohnungen und Häuser in Deutschland könnten allein mit Windenergie versorgt werden. Dazu bräuchte es also zum Beispiel keine Kohlekraftwerke mehr. Der Strom der Windräder würde allerdings längst nicht ausreichen, um zum Beispiel auch große Firmen mit Strom zu versorgen.