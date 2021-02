Am Sonntagmorgen wurden viele Menschen in Deutschland beim Blick aus dem Fenster von mehr als 30 Zentimeter Neuschnee überrascht. Was für ein schöner winterlicher Anblick! Über Nacht hatte es im Norden und in der Mitte von Deutschland - von Nordrhein-Westfalen bis hinüber in den Osten - ordentlich geschneit. Vielerorts schneite es den ganzen Sonntag über durch.



Deswegen sorgte der Schnee auch für ganz schön viel Chaos. In Nordrhein-Westfalen mussten teilweise Zugfahrten ausfallen - zum Beispiel zwischen Duisburg und Essen. Auf vielen Straßen kam es wegen Schnee und Glätte zu Sperrungen und an einigen deutschen Flughäfen konnten wegen des Schneetreibens zwischendurch keine Flüge landen oder starten. Auch ein Fußballspiel der Bundesliga zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen wurde am Sonntag wegen des Wintersturms abgesagt.