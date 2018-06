Abschluss der Olympischen Winterspiele

Die olympische Fahne wird übergeben. Quelle: reuters

Die Olympischen Winterspiele sind in Pyeongchang zwar vorbei, doch in knapp zwei Wochen geht es dort mit den Paralympics weiter. Vom 9. bis 18. März kämpfen die Wintersportler und -sportlerinnen mit körperlicher Behinderung um Medaillen. Auch einige Athleten aus Deutschland werden am Start sein. Und in vier Jahren finden dann die nächsten Olympischen Winterspiele statt - und zwar in der chinesischen Hauptstadt Peking. Bei der Abschlussfeier am Sonntag wurde deshalb dem Bürgermeister von Peking symbolisch die Olympische Fahne übergeben.