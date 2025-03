Nathalie Armbruster schreibt Wintersport-Geschichte!

In der norwegischen Hauptstadt Oslo holte sich die Sportlerin am Samstag nach einem Sprung von der Schanze und einem Lauf über fünf Kilometer den sechsten Platz - und der reichte auch schon für den Sieg! Denn Nathalie Armbruster sammelte schon vorher in den anderen Wettkämpfen genug Punkte, um sich den ersten Platz im Gesamtweltcup zu sichern. "Ich bin so so glücklich", freut sich die Sportlerin.