Das bringt einiges durcheinander: Züge, die am Samstagnacht unterwegs sind, müssen zum Beispiel eine einstündige Pause einlegen. Und manche Menschen brauchen lange, um sich wieder an die veränderte Zeit zu gewöhnen. Auch Tiere geraten gelegentlich in Verwirrung. So dauert es bei Milchkühen einige Zeit, bis sie sich an die veränderten Melkzeiten gewöhnt haben und wieder genauso viel Milch geben wie vorher.