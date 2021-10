Als der Politiker Sebastian Kurz noch kein Bundeskanzler war, sollen er und einige Helfer heimlich Steuergelder genommen haben. Also Geld, das vom Volk kommt und eigentlich für ganz andere Dinge genutzt werden sollte.



Das Geld sollen Sebastian Kurz und seine Helfer unter anderem an Zeitungen gegeben haben, damit diese gut über Sebastian Kurz berichten. Und sie sollen damit auch Meinungsumfragen gekauft haben. Bei Meinungsumfragen werden viele Menschen zum Beispiel gefragt, wie sie einen Politiker oder eine Politikerin finden. Das kann zeigen, wie derjenige bei den Menschen im Land ankommt. Solche Umfragen sollten aber unabhängig und korrekt sein. Die Meinungsumfragen für Sebastian Kurz wurden wohl gefälscht, damit es so aussah, als ob er sehr beliebt sei.