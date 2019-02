Warum die Reparatur so viel mehr kosten soll, ist noch nicht geklärt. Vielleicht hängt es mit der Firma zusammen, die die Gorch Fock reparieren sollte. Den Chefs der Firma wurde vor kurzem vorgeworfen, dass sie das viele Geld nicht für die Reparatur genutzt, sondern für andere Sachen verwendet haben sollen. Für was genau, ist noch unklar. Deshalb wurden die Reparaturen am Schiff erst einmal von der Bundeswehr gestoppt. Inzwischen wurden die Chefs der Firma entlassen. Wie es jetzt mit dem Segelschiff weitergeht, soll bald geklärt werden. Eigentlich war geplant, dass die Gorch Fock noch bis 2040 im Einsatz ist. Vielleicht fährt sie jetzt aber auch nie wieder über die Meere.