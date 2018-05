Auch Mesut Özil machte ein Foto mit Erdoğan in London. Quelle: dpa

Erdoğan wird immer wieder dafür kritisiert, dass er in der Türkei immer mehr Macht an sich reißt. Immer wieder werden in der Türkei zum Beispiel Journalisten verhaftet, die die Regierung kritisieren. In der Türkei sind am 24. Juni Wahlen. Kritiker sagen, dass Erdoğan mit den Wahlen, seine Macht weiter ausbauen möchte. Deshalb sind viele in Deutschland der Meinung, dass Özil und Gündoğan sich nicht mit ihm hätten treffen dürfen. Denn so würden sie Erdoğan beim Wahlkampf helfen. Der Präsident des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) Reinhard Grindel sagte: "Der Fußball muss von Werten gelebt werden. Und dort wo Herr Erdoğan Verantwortung trägt, werden diese Werte nicht hinreichend gelebt und deshalb darf man sich nicht zu Wahlkampfzwecken missbrauchen lassen."