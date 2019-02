Um das Klima besser zu schützen, soll sich bei der Stromgewinnung in Deutschland einiges verändern. Vor Kurzem haben Politiker und Experten einen Plan für den Kohleausstieg gemacht. Der sieht vor, dass der Strom in Deutschland bis zum Jahr 2038 komplett kohlefrei ist. Für die Stromgewinnung soll also keine Kohle mehr in Kraftwerken verbrannt werden. Denn dabei entsteht unter anderem auch das klimaschädliche Gas CO2. Das ist mitverantwortlich für den Klimawandel - also dafür, dass es auf der Erde immer wärmer wird.