Demonstranten vor dem Bundeskanzleramt in Wien.

Quelle: Herbert Neubauer/APA/dpa

Heinz-Christian Strache hat Kanzler Sebastian Kurz nun gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat und daher von seinem Amt als Vize-Kanzler zurücktritt.



Kurz muss sich nun entscheiden, wie er künftig weiterregieren will – oder ob es Neuwahlen in Österreich geben wird. Das forderten am Samstag jedenfalls viele Demonstranten in Wien.