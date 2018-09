Viele Schüler sind mit der Entscheidung nicht einverstanden. Mit Protestaktionen machten sie klar, dass sie ihren Lehrer, der schon für einige Zeit ohne festen Vertrag an der Schule unterrichtet hatte, gerne behalten würden. Doch daraus wird wohl nichts. Denn die Kirchen haben in Deutschland besondere Rechte. Sie können von den Mitarbeitern in ihren Einrichtungen zum Teil verlangen, dass sie sich an die kirchlichen Vorstellungen halten, auch im Privatleben. Das sagt der Orden auch in diesem Fall.



Die Schüler werden sich also wohl damit abfinden müssen, dass der Lehrer nicht mehr an ihrer Schule unterrichtet. Der Lehrer selbst hat mittlerweile offenbar eine andere Stelle gefunden: Er wird in Zukunft wohl an einem staatlichen Gymnasium unterrichten.