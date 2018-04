Der Filmproduzent Harvey Weinstein Quelle: dpa

Die Diskussion hat mit Harvey Weinstein angefangen. Er war viele Jahre einer der mächtigsten Männer in der amerikanischen Filmbranche. Anfang Oktober kam heraus, dass er in dieser Zeit immer wieder seine Macht ausgenutzt hat, um Frauen sexuell zu belästigen. Darunter waren zum Beispiel auch die Schauspielerinnen Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow. Gegen Weinstein ermittelt deshalb jetzt die Polizei.



Oft schweigen Frauen, weil sie Angst haben, dass sie ihren Job verlieren - gerade wenn der Mann zum Beispiel ihr Chef ist, so wie Weinstein. Manche schweigen auch, weil sie sich eine Mitschuld geben. Frauen auf der ganzen Welt haben jetzt aber ihre Stimme erhoben. Unter dem Hashtag #MeToo, also "Ich auch", berichten Hunderttausende in sozialen Netzwerken von ihren Erfahrungen.