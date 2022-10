Hurrikan "Ian" richtet Zerstörung an

In beiden Ländern kam es zu Überschwemmungen und Sturmfluten - die Wellen türmten sich rund vier Meter hoch. Viele Menschen mussten zur Sicherheit ihre Häuser verlassen. In Kuba sind sogar zwei Menschen gestorben. Mehr als zwei Millionen Häuser waren wegen des Sturms in Florida in der Nacht auf Donnerstag ohne Strom. Eine Nacht zuvor fiel in ganz Kuba der Strom aus.