In Zoos und Wildparks - verteilt in ganz Europa - gab es allerdings noch ein paar Tiere. Sie haben sich aber nur langsam vermehrt. Wissenschaftler fingen an, die Tiere zu untersuchen. Sie wollten wissen, welche der übrigen Wisente am besten dazu geeignet wären, Nachwuchs miteinander zu bekommen. Der Plan der Wissenschaftler ging auf: Die Wisente vermehrten sich. Vor etwa 60 Jahren wurden dann die ersten Wisent-Herden ausgewildert, also in die Freiheit entlassen.