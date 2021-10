Viele Fußballer spielen für zwei Mannschaften: für einen Verein und für die Nationalmannschaft ihres Heimatlandes. Für das Training mit ihrer Nationalmannschaft müssen die Spieler oft weit reisen. Ein Beispiel: Wataru Endō. Er lebt in Stuttgart und spielt dort für den VfB. Er spielt aber auch für die japanische Nationalmannschaft.



Vier- bis fünfmal im Jahr muss er deshalb in seine Heimat fliegen, um dort für jeweils ein paar Tage mit seinem Team zu trainieren. Das kann sehr anstrengend sein. Schließlich dauern die Flüge ziemlich lang und es gibt eine Zeitverschiebung. Der Plan der FIFA: Die Nationalmannschaften sollen sich nur noch ein- bis zweimal im Jahr für eine längere Zeit am Stück treffen. Dann müssten die Spieler weniger häufig reisen. Würde die WM alle zwei Jahre stattfinden, gäbe es auch nur noch sieben Länderspiele, statt wie bisher zehn pro Saison.

