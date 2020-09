In welchen Ländern leben Kinder und Jugendliche am besten? Das haben sich einige Expertinnen und Experten gefragt. Für die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Kinderhilfswerk UNICEF haben sie deshalb eine Untersuchung in 180 Ländern gemacht. Das Ergebnis: In Ländern, in denen mehr reiche Menschen leben, geht es Kindern besser als in ärmeren Ländern.