Volle Strände, volle Straßen, volle Bäche

«So voll wie heute war es an diesem Strand in diesem Jahr noch nicht», sagte einer der DLRG-Retter an der Ostsee. Auch auf Urlaubsinseln wie Usedom und Poel war jede Menge los. Wegen des Coronavirus hatten sich einige Leute vorher Sorgen wegen überfüllter Badestrände gemacht. Teilweise kontrollierte die Polizei stärker als sonst. In einigen Orten wurden sogar einzelne Bereiche am Ufer gesperrt.