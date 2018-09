Bisher wurde vor allem darüber berichtet, dass Mikroplastik in einigen Kosmetikprodukten vorkommt. In Duschgels und Peelings sollen winzig kleine Plastikkügelchen zum Beispiel dabei helfen, alte Hautschüppchen zu entfernen. In einer großen Untersuchung kam nun allerdings heraus: Kosmetikprodukte sind nur für einen kleinen Teil des Mikroplastiks verantwortlich, der in Deutschland in die Umwelt gelangt.



Der weitaus größte Teil stammt von Autoreifen. Rollen Reifen über die Straße, nutzen sie sich ab. Vor allem beim Bremsen lösen sich winzig kleine Gummiteilchen. Dieser Abrieb gelangt durch Wind und Regen in die Umwelt.