Es gibt da so eine Regel: Wenn es wenig von etwas gibt, dann wird es teurer. So ist das auch bei den Mieten. Es wollen immer mehr Menschen in den Wohnungen in der Stadt wohnen. Dadurch interessieren sich viel mehr Menschen für eine Wohnung als früher. Auch dadurch sind die Mieten für viele Wohnungen in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Denn die Wohnungsbesitzer versuchen, kräftig an den Mieten zu verdienen.