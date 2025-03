logo!: Halb Maus, halb Mammut - die Wollhaarmaus!

Okay, eine flauschige Maus ist noch kein Mammut - aaaaber ist das tatsächlich der erste Schritt zurück zum riesigen Urzeit-Zotteltier? Auf jeden Fall steckt in einer neuen Spezies was vom Mammut drin:. Sie haben dafür die Gene von Mäusen – also die Bauanleitung, mit der ein Mäusekörper entsteht – mit ein paar sehr altenvermischt. Dafür haben sie, die Mammuts - im Gegensatz zu Asiatischen Elefanten - kälteunempfindlich machen und zu Maus-Genen tatsächlich passen. Und herausgekommen sind - tadaaa - goldgelbe, zottelige Mäuse.