Der Adventskalender ist schon fast leergeräumt oder leergefuttert. Das heißt: Weihnachten steht vor der Tür! logo!-Moderatorin Jennie freut sich schon total darauf, ihre Geschenke zu verteilen. Und natürlich auch, ihre eigenen Geschenke an Weihnachten auszupacken.

Wir wollten auch von euch wissen: Was findet ihr am besten an Weihnachten?