Die Macher dieser Befragung interessierte zum Beispiel, welche Erfahrungen Kinder in Deutschland mit Flüchtlingen gemacht haben: Wie finden sie, dass Deutschland geflüchtete Menschen aufgenommen hat? Haben sie Kontakt zu ihnen und sind sie bereit, ihnen zu helfen? Die Ergebnisse ihrer Befragung stellte World Vision am Donnerstag in Berlin vor. Demnach fühlen Kinder ab sechs Jahren mit geflüchteten Menschen mit und sind der Meinung, dass man geflüchteten Kindern etwas abgeben sollte. Je mehr Kinder in der Freizeit mit Geflüchteten zu tun haben, desto mehr Mitgefühl haben sie.