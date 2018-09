Wenigstens ein paar gute Nachrichten gibt es aber auch in dem WWF-Bericht. So gibt es zum Beispiel wieder mehr Meeresschildkröten als früher. Auch eine bedrohte Delfin-Art, die im Fluss Mekong in Asien lebt, erholt sich langsam wieder. Und in Deutschland vermehrt sich der Fischotter wieder, der lange vor dem Aussterben stand. Das liegt vor allem daran, dass es wieder mehr naturbelassene Flüsse und Seen gibt, in denen die Tiere einen Lebensraum finden.