So viele Lebensmittel werden verschwendet

Werden Felder bewirtschaftet, entsteht auch CO2.

Quelle: dpa

Rechnet man das CO2 zusammen, das für den Anbau und die Herstellung der verschwendeten Nahrungsmittel entsteht, dann ist das richtig viel: nämlich doppelt so viel wie alle Autos in den USA und in Europa in einem Jahr an CO2 ausstoßen, haben die Umweltschützer errechnet.