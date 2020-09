Ausschnitt aus dem Video: Der Babydelfin ist nicht echt.

Auf vielen deutschen Tellern landet ab und an Mal ein Stück Lamm-, Ferkel oder Kalbfleisch. Es ist also für viele nichts ungewöhnliches, das Fleisch von noch nicht ausgewachsenen Schafen oder Kühen zu essen, von Babytieren also. Doch was ist, wenn man ein Delfinbaby isst? Genau das hat ein erfolgreicher YouTuber getestet. Er hat ein Internetvideo veröffentlicht, in dem er so tut als würde er einen Babydelfin essen. Viele User glaubten das am Anfang und waren schockiert. Es hagelte heftige Kritik.



Ziemlich schnell wurde dann aber klar, dass dieses Video eine geplante Aktion war: Der YouTuber hat keinen Babydelfin gegessen. Er hat dieses Video gemacht, um andere zu erschrecken. So will er dafür sorgen, dass man genauer darüber nachdenkt, was auf dem eigenen Teller landet.



Jetzt gibt es in den sozialen Medien eine große Diskussion darüber, welches Fleisch gut ist oder ob man vielleicht sogar komplett darauf verzichten sollte.