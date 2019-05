Das Video, um das es geht, ist von dem YouTuber Rezo. In dem Video zählt er viele Dinge auf, die ihn an der Politik in Deutschland nerven. Die meiste Zeit geht es dabei um die Partei CDU. Er kritisiert zum Beispiel, dass die CDU zu wenig gegen den Klimawandel machen würde und dass sie einige Versprechen nicht eingehalten habe. Am Schluss ruft er dazu auf, dass man deshalb am Sonntag bei der Europawahl die CDU und einige andere Parteien nicht wählen sollte.