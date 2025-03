logo!: 2024 mehr Menschen ertrunken

Noch ist es vieel zu kalt, um in einen Badesee zu hüpfen. Trotzdem ging es in den Nachrichten in dieser Woche um das Thema Schwimmen. Denn: Die Lebensretter von der DLRG berichteten von Badeunfällen aus dem vergangenen Jahr. 2024 kamen beim Baden mindestens 411 Menschen ums Leben. Das sind mehr als im Jahr davor. Die Zahl der ertrunkenen Kinder und Jugendlichen ist allerdings zurückgegangen. Betroffen waren vor allem ältere Menschen, und eher Männer als Frauen. Die gute Nachricht: In fast 300 Fällen konnten Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer rechtzeitig helfen und Schlimmeres verhindern.