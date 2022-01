Flug über die Hollywood Hills in Los Angeles: Auf ihrem Flug hat sie viel gesehen.

Quelle: ap

Zara Rutherford flog über Eislandschaften und den Atlantischen Ozean. Sie flog vorbei an den Wolkenkratzern in New York und der berühmten Freiheitsstatue. Sie ließ Waldbrände in Nordamerika hinter sich und flog zwischen hohen Bergen hindurch bis nach Alaska.



Auf so einer langen Reise muss man viel beachten: zum Beispiel die verschiedenen Landschaften, das wechselnde Wetter und die Flugregeln in den unterschiedlichen Ländern.