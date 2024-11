Der ursprüngliche Würfel besteht aus 26 beweglichen farbigen Quadraten. Die Herausforderung besteht darin, die Seiten zu drehen und die Farben so auszurichten, dass jede Seite des Würfels nur eine Farbe zeigt. Mittlerweile gibt es viele weitere Varianten des Zauberwürfels - mit mehr Steinen oder in anderen Formen. Weltweit knobeln und tüfteln Millionen Menschen am Würfel herum - einfach so zum Spaß, aber auch in Wettbewerben.