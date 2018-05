ISS mit Weltraumlabor Columbus Quelle: esa/nasa dpa/lby

Das Forschungslabor Columbus steckt in einem sieben Meter langen und 13 Tonnen schweren Zylinder. Es wird vor allem dazu genutzt, um Experimente in der Schwerelosigkeit durchzuführen. Wie verhalten sich zum Beispiel Flüssigkeiten und andere Materialien, wenn die Erdanziehung fehlt? Auch in den nächsten Jahren soll das Forschungslabor noch dabei helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Im Juni wird auch der deutsche Astronaut Alexander Gerst wieder auf der ISS sein und im Columbus-Labor arbeiten.