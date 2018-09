Weil viele Familien so arm sind, müssen die Kinder oft arbeiten. Auch in den Diamantminen werden manchmal Kinder eingesetzt, obwohl die Arbeit dort sehr hart und gefährlich ist. Viele Menschen sterben schon sehr früh an Krankheiten, denn auch die medizinische Versorgung ist schlecht. Außerdem gibt es in der Zentralafrikanischen Republik seit einiger Zeit viel Gewalt. Christliche und muslimische Kämpfer streiten sich um Macht und Einfluss. Auf beiden Seiten gibt es Banden, die Angriffe verüben. Die Kämpfe sind so schlimm, dass viele Menschen aus den betroffenen Gebieten fliehen.