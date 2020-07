In Rheinland-Pfalz und Hessen gab es am Freitag Zeugnisse. Viele Bundesländer haben schon Sommerferien und Zeugnisse verteilt und in einigen Wochen folgen weitere. In den verschiedenen Bundesländern gibt es also zu unterschiedlichen Zeiten Ferien und Zeugnisse. Doch eins haben sie alle gemeinsam: In den vergangenen Wochen und Monaten war der Unterricht alles andere als normal. Unterricht zuhause, nur kleine Gruppen in der Schule und in den meisten Klassen gab es keine Klassenarbeiten oder Tests, um das Gelernte zu überprüfen. Noten gab es also oft auch nicht. Deshalb stellte sich nun in allen Bundesländern die Frage, wie kann dieses Halbjahr fair bewertet werden?