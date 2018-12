Bundesumweltministerin Svenja Schulze

Jahrelang hat sich kaum jemand Gedanken über dieses Problem gemacht. Früher war es für viele Raucher normal, abgerauchte Kippen draußen einfach auf den Boden zu werfen. Wenn man heute dabei erwischt wird, muss man ein Bußgeld zahlen. Trotzdem landen immer noch viel zu viele Zigarettenreste in der Natur. An Stränden, in Parks und auf Spielplätzen müssen die Stummel deshalb oft von Reinigungsteams aufgesammelt und entfernt werden. Das ist aufwändig und teuer.



Seit einiger Zeit beschäftigen sich auch Politiker mit dem Problem. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) meint jetzt: Die Zigarettenhersteller sollten sich an den Reinigungskosten beteiligen. Dafür möchte sie sich auch bei ihren Kolleginnen und Kollegen in der Europäischen Union (EU) einsetzen.