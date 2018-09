Gluten ist ein sogenanntes Klebereiweiß, das in einigen Getreidearten vorkommt. Menschen, die an Zöliakie leiden, sollten also keine Nahrungsmittel essen, die aus diesen Getreiden bestehen. Das sind zum Beispiel die meisten Brotsorten, Nudeln oder Kuchen, weil diese oft aus Weizenmehl gemacht sind. Aber auch andere Getreidesorten wie Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Grünkern, Urkorn, Kamut und Emmer enthalten Gluten. Das gestaltet die Essensauswahl für Betroffene oft schwierig.