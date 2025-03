logo!: Die Krankheit Zöliakie erklärt

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Menschen mit der Krankheit Zöliakie vertragen kein Gluten.

Zöliakie festzustellen ist sehr schwierig.

Woran ihr Lebensmittel ohne Gluten erkennt.



Esst ihr gerne Nudeln, Brot oder Cornflakes? Menschen mit der Krankheit Zöliakie müssen auf viele dieser Leckereien verzichten oder Alternativen suchen. Sie vertragen nämlich kein Gluten. Gluten ist ein Eiweiß, das vor allem in vielen Mehlsorten enthalten ist - zum Beispiel in Weizen, Gerste oder Roggen. Das heißt, Gluten steckt auch in super vielen Lebesmitteln wie eben Nudeln, Brot und Brötchen und Pizza.

Was passiert im Körper?

Gesunde Menschen können die lebenswichtigen Nährstoffe im Essen ohne Probleme in den Körper aufnehmen. Das Essen gelangt als Nahrungsbrei in den Dünndarm. Dort wird der Brei in seine Bestandteile zerlegt. Über die Darmschleimhaut kann der Körper so alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen.

Isst ein Mensch mit der Krankheit Zöliakie etwas mit Gluten, dann passiert Folgendes: Der Dünndarm reagiert automatisch, als wäre das Gluten ein Feind – der Körper will es bekämpfen und dadurch entzündet sich die empfindliche Darmschleimhaut.

Einige Menschen mit Zöliakie haben dadurch Bauchschmerzen oder Durchfall. Bleibt die Krankheit länger unerkannt, kann Zöliakie auch dazu führen, dass der Darm die Nährstoffe aus der Nahrung nicht mehr gut aufnehmen kann und man sich dadurch zum Beispiel müde und schlapp fühlt.

Die Krankheit mit den 1000 Gesichtern

Die Beschwerden können von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Für einige reichen schon kleinste Mengen aus, zum Beispiel kleine Krümelreste vom Brot. Andere merken erst jahrelang nichts von ihrer Krankheit und bekommen erst später im Erwachsenenalter Beschwerden. Manche haben sogar fast gar keine Beschwerden und merken gar nicht, das sie Zöliakie haben. Deshalb nennt man Zöliakie auch die "Krankheit mit den 1000 Gesichtern".

Glutenfreie Lebensmittel

Ob Kekse, Cornflakes, Nudeln, Brot, Kuchen oder sogar Schokolade - in all diesen Lebensmitteln kann Gluten enthalten sein. Damit Menschen mit Zöliakie aber nicht darauf verzichten müssen, gibt es das Glutenfrei-Symbol. Das garantiert, dass in diesem Lebensmittel kein Gluten drin ist.

Alle Lebensmitel mit diesem Siegel sind glutenfrei! Quelle: IMAGO / Niehoff

Dieser Text wurde von Karola und Leonora geschrieben.