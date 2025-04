logo!: Was Donald Trump mit den Zöllen vorhat

US-Präsident Donald Trump findet schon länger, dass die USA unfair behandelt werden. Er sagt, dass andere Länder zu viele Produkte in die USA verkaufen . Und er findet, dass die anderen Länder im Gegenzug nicht genug Produkte aus den USA einkaufen . Die USA würden damit also nicht genug Geld verdienen. Trump will das nicht mehr mitmachen. Seine Idee: Zölle auf Produkte aus dem Ausland.

Was sollen die Zölle bringen?

Durch die Zölle werden Produkte aus dem Ausland in den USA teurer. So will Trump dafür sorgen, dass weniger Produkte aus dem Ausland gekauft werden und stattdessen mehr Produkte, die in den USA selbst hergestellt werden. Trump meint, dass dadurch Firmen in den USA unterstützt werden. So soll es mehr Arbeitsplätze geben und es soll den Menschen im Land insgesamt besser gehen, weil sie mehr Geld haben.