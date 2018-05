Eine Zollkontrolle am Flughafen Quelle: pa_dpa

Wenn ihr schon einmal ins Ausland geflogen seid, dann habt ihr am Flughafen bestimmt den Zoll gesehen. Dort sitzen Beamte, die schauen, was die Reisenden im Ausland gekauft haben. Haben die Reisenden wertvolle Dinge, zum Beispiel ein Handy, gekauft, dann müssen sie ihre Ware oft verzollen. Zölle sind Abgaben, die in vielen Ländern bezahlt werden müssen, wenn Waren von einem Land in ein anderes Land gebracht werden.