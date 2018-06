Nach einem Unwetter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wurden die Tiere im Eifel-Zoo in Lünebach vermisst. Weil Teile der Gehege überschwemmt waren, Zäune beschädigt und Tierpfleger die Tiere nicht gesehen hatte, wurde zunächst angenommen, sie könnten aus ihren Gehegen entkommen sein. Die Menschen in der Nähe des Zoos wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und sofort die Polizei anzurufen, falls sie eines der gefährlichen Raubtiere sehen. Am Nachmittag kam die Entwarnung: Mithilfe einer Drohne wurden die Tiere in ihren großen Gehegen aufgespürt. Sie hatten sich dort versteckt. Nach Überschwemmungen sei zunächst nicht erkennbar gewesen, wo die Tiere sich aufhielten.