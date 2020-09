Lesen, schreiben, rechnen - das muss man in der Grundschule lernen, klar. Aber was ist mit singen, tanzen, musizieren? Experten sagen, auch das ist super wichtig, denn es macht glücklich, kreativ und gibt einer Klasse das Gefühl, zusammen zu gehören. Doch an vielen Schulen ist es gerade das Fach Musik, das oft ausfällt oder sogar ganz vom Stundenplan rutscht, das zeigt eine neue Studie.