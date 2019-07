Auch Bäcker suchen oft Auszubildende.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Es gibt verschiedene Gründe, warum weniger junge Menschen ein Handwerk oder einen anderen Ausbildungsberuf, wie beispielsweise Krankenpfleger, lernen möchten. Ein Grund: In Deutschland gibt es weniger junge Menschen als noch vor einigen Jahren. Das liegt daran, dass in dieser Generation weniger Kinder geboren wurden. Es stehen also viele Ausbildungsplätze zur Verfügung, aber es gibt gar nicht so viele Jugendliche, die diese Stellen besetzen könnten.



Dazu kommt, dass viele Schüler lieber Abitur machen und studieren, statt direkt in einem Beruf zu arbeiten. Viele entscheiden sich auch gegen eine Ausbildung, weil sie denken, nach einer Ausbildung weniger Geld zu verdienen als Leute mit einem Studienabschluss.