Viele Menschen brauchen dringend eine Organspende, um weiterleben zu können. Mehr als 10.000 kranke Menschen warten zum Beispiel in Deutschland darauf, dass ihnen ein Organ gespendet wird. Sie bekommen das Organ zum Beispiel von jemandem, der gerade bei einem Unfall gestorben ist. Doch im Jahr 2017 gab es nur knapp 800 Organspender, also Menschen, die nach ihrem Tod Organe an andere Menschen gespendet haben. Das ist so wenig wie seit 20 Jahren nicht mehr.