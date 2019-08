Zu wenige Spielflächen

Mit Freunden an der frischen Luft spielen - das ist gesund, macht Spaß und ihr könnt euch so richtig austoben. Das Problem: In deutschen Städten und Gemeinden fehlen häufig freie Flächen zum Spielen. Denn in vielen Städten herrscht Wohnungsnot. Deshalb wurden in den vergangenen Jahren viele Häuser gebaut. An Spielplätze, Sportanlagen und freie Flächen wurde dabei häufig nicht gedacht. Andere Spielflächen wurden in den vergangenen Jahren nicht gut gepflegt und sind deshalb kaputt oder einfach alt. Für neue Spielanlagen wollen oder können Städte und Gemeinden häufig kein Geld ausgeben.