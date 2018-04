In Deutschland gibt es noch keine Zuckersteuer. Quelle: dpa

In Deutschland gibt es bislang keine Zuckersteuer. Hier enthalten viele Limonaden also bald deutlich mehr Zucker als im Vereinigten Königreich. Experten fordern schon lange, dass auch in Deutschland weniger Zucker in Getränke wie Eistees und Limonaden gemischt werden sollte. Um das zu erreichen, sollte auch in Deutschland eine Zuckersteuer eingeführt werden, meinen sie.



Nicht einverstanden sind einige Experten allerdings damit, dass der Zucker in den Getränken durch Süßstoffe ersetzt wird. Denn auch Süßstoffe sind auf Dauer nicht gerade gesund. Besser wäre es, den Geschmack der Getränke nach und nach zu verändern und sich daran zu gewöhnen, dass die Getränke nicht mehr ganz so süß schmecken.