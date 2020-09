Vier Stunden lang rangen Zverev und der Österreicher Dominic Thiem am Sonntagabend um den Sieg in New York. In den ersten beiden Sätzen war Zverev noch der Stärkere. Aber Thiem holte danach auf, und nach vier Sätzen stand es 2:2, also jeder der beiden hatte zwei Sätze gewonnen. Damit kam es auf den fünften Satz an, in dem beide schon ziemlich platt waren und Muskelkrämpfe in den Beinen hatten. Am Ende gewann der Spieler mit den stärkeren Nerven: Eine Rückhand von Zverev landete im Aus - und damit war das Spiel für Thiem entschieden.