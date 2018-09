Der Stempel auf dem Ei besteht aus drei Teilen. Die Nummer am Anfang zeigt, wie das Huhn gehalten wurde: 0 = Bio-Haltung, 1 = Freilandhaltung, 2 = Bodenhaltung, 3 = Käfighaltung. Die Buchstaben in der Mitte stehen für das Land, aus dem das Ei stammt: AT für Österreich, BE für Belgien, DE für Deutschland und NL für die Niederlande. Die letzte Nummer ist für die Kontrolleure gedacht: An ihr können sie erkennen, in welchem Stall das Ei gelegt wurde. Bei logo! findet ihr einen Artikel zur Hühnerhaltung.