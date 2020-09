Zwei Wochen ohne Schule

Vor zwei Wochen wurden die meisten Schulen in Deutschland geschlossen. Im Moment geht keine Schülerin und kein Schüler mehr zum Unterricht in die Schule. Stattdessen wird zuhause gelernt. Ihr habt uns erzählt, wie es mit der Schule daheim so funktioniert.

something 2 min something 30.04.2020 Video herunterladen