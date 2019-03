Immer mehr Länder schicken Helferinnen und Helfer in die betroffenen Regionen. Außerdem wollen viele Länder Geld spenden, um die Menschen zu unterstützen. Doch die Lage bleibt weiter angespannt: In einigen Gebieten steht das Wasser bis zu acht Meter hoch und für die kommenden Tage werden in einigen betroffenen Regionen weitere Regenfälle erwartet. Das bedeutet, dass das Wasser der Flüsse weiter steigen wird und die Menschen noch immer nicht in Sicherheit sind.