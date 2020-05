Viele Menschen haben nun aber Angst, sich in den Notunterkünften mit dem Coronavirus anzustecken. Dort leben nun nämlich viele Menschen sehr dicht zusammen. Weil viele Häuser zerstört wurden, wird das wohl auch noch eine ganze Zeit so bleiben. In den Unterkünften können die Menschen jedoch nicht immer genügend Abstand halten. In Indien und Bangladesch infizieren sich zurzeit sowieso schon sehr viele Menschen mit dem Coronavirus. Experten befürchten, dass sich die Situation durch den Zyklon noch einmal verschlimmern könnte.