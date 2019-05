Erst Mitte März hatte der Wirbelsturm "Idai" so viel Regen über den Süden von Mosambik gebracht, dass es zu heftigen Überschwemmungen kam und viel zerstört wurde. In der Nacht zum Freitag ist erneut ein Wirbelsturm auf Mosambik getroffen. Dieses Mal ist besonders der Norden des Landes rund um die Hafenstadt Pemba betroffen. Es wird geschätzt, dass ungefähr 35.000 Häuser von dem Wirbelsturm "Kenneth" zerstört wurden. Tausende Menschen haben jetzt in der Region kein Dach mehr über dem Kopf und sind obdachlos. Mehr als 30 Menschen wurden durch den Zyklon getötet.